Пекин, , 10:57 — REGNUM

Китай произвел меньше риса за первый период сбора урожая 2019 года в связи со снижением посевных площадей и урожайности на единицу посевных, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Китай произвел 26,27 тонн раннего риса, посаженного весной и собранного в начале лета, что на 8,1% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Площадь посадки раннего риса упала на 7,1% до 4,45 млн га, а урожайность на гектар упала на 1,1% до 5,9 тонн.

Отметим, что всего общая структура производства зерна в Китае состоит из трех этапов — ранний рис, летнее зерно и осеннее производство. К осенним зерновым относятся кукуруза, а также средний и поздний рис.

Они-то и составляют большую долю всего объема производимых в Китае зерновых. Поэтому, эксперты уверены, что скрещение производства раннего риса не сильно повлияет на общую ситуация в стране в этой сфере.