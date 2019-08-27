Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM

Южнокорейская компания Hyundai проявила интерес к приобретению петербургского завода General Motors, законсервированного с 2015 года. Ранее это предприятие хотела заполучить белорусско-британская автомобильная компания «Юнисон».

"По GM <…> идут переговоры с Hyundai, по крайней мере, они проявляли интерес», — заявил агентству ТАСС 27 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Ранее власти Петербурга настаивали на том, что продажа завода GM компании «Юнисон» должна сопровождаться подписанием специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом России. Для этого покупатель должен был взять на себя обязательства по глубокой локализации производства, для которой необходима модернизация завода. «Юнисон» занимается сборкой автомобилей, специальной и коммерческой техники, в том числе известных брендов.

Завод GM в Петербурге был запущен в 2008 году, объем инвестиций в проект составил 300 млн долларов. К моменту остановки на заводе выпускались модели Chevrolet Cruze, Opel Astra, велась крупно узловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и машин марки Cadillac.

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Завод GM был остановлен и законсервирован летом 2015 года. Однако корпорация GM не стала его продавать. В последующие годы в СМИ появлялись предположения о том, что здесь появится завод немецких, китайских или узбекских компаний автопрома, но эти версии не подтвердились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге автоконцерн Hyundai, в дополнение к действующему заводу по выпуску автомобилей, построит завод по производству двигателей и коробок передач для выпускаемых автомобилей. Инвестиции составят 16,6 млрд рублей до 2027 года. Дополнительные средства вложат компании в составе Hyundai Motor Group.

Петербургский завод компании Hyundai является одним из крупнейших автозаводов в России, флагманом петербургского автопрома. На заводе в Петербурге выпускаются такие модели, как седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Все они ежегодно входят в топ самых популярных автомобилей на российском рынке.

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