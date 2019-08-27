Москва, , 10:27 — REGNUM

Большинство работодателей в России (57%) не поддерживает идею сиесты для сотрудников на рабочих местах. 20% относятся положительно. Такие данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Также больше работников, которым не нужна сиеста, чем тех, кто заинтересован таким предложением — 44% против 38%. При этом один из 100 сотрудников заявил, что в его компании уже созданы условия для дневного сна

Больше высказываются за сиесту молодые работники до 24 лет (51%). Меньше нужен дневной сон трудящимся старше 45 лет (25%).

Опрос проведен 10—23 августа 2019 года в 155 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и представители кадровых служб предприятий и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Роструд считает, что продолжительность рабочего дня в жаркую погоду может быть сокращена на период от одного до четырех часов.

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