Москва, , 10:25 — REGNUM

Бизнес в РФ получает всё больше льгот, но при этом не выполняет свою инвестиционную функцию, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году 66% налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.

«Налоговые льготы предоставляются и особым экономическим зонам, — призвал не забывать экономист. — Например, Калининградской области, Калужской области, Приморью. И целому ряду субъектов. Но, как посчитала Счётная палата РФ, эти налоговые льготы крайне неэффективны. Рабочие места там создаются не в том объёме, в котором это было запланировано. За последние 10 лет было создано только порядка 20 тысяч. Причём расход государственных денег на одно созданного рабочее место составил порядка 10 млн рублей. Бизнес получает налоговые льготы, но по сути не выполняет инвестиционную функцию, которая на него возложена».

При этом Комолов отметил, что в РФ практически не получают поддержки образование, здравоохранение, наука — то есть те отрасли, которые являются приоритетными в современном мире. В частности он обратил внимание на то, что в рамках политики импортозамещения большие льготы в РФ предоставили крупным агропромышленным комплексам. Однако объём налоговых льгот, которые запланированы для развития науки и современной техники оказался в 40 раз меньше. Это, как полагает Комолов, очень хорошо говорит о том, как в стране расставлены приоритеты.

Напомним, как сообщали «Известия», по данным Минфина РФ, в 2018 году эффективными оказались лишь 34% преференций, предоставленных бизнесу.

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