Москва, , 10:24 — REGNUM

Вопреки либеральной пропаганде, в России бизнес находится в более благоприятных условиях, чем на Западе, получая массу преференций и выплачивая меньше налогов, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса (которые стоили региональным бюджетам 253 млрд рублей) оказались неэффективными.

«Эта цифра по налоговым льготам не раскрывает всю ту картину, которая складывается по тем преференциям, которые государство предоставляет бизнесу, — сказал Комолов. — Это капля в море, так как за прошлый год всего налоговых льгот бизнесу бюджетами всех уровней было предоставлено более чем на 3 трлн рублей. Это действительно много и чуть меньше чем 10% консолидированного бюджета. Льгот бизнесу предоставляется очень много. При этом у нас, вопреки всей либеральной пропаганде, бизнес находится в благоприятных условиях по сравнению с западным миром, с развитыми капиталистическими странами, с так называемыми странами «правильного капитализма». Так вот там, где он правильный, налоговая нагрузка на бизнес намного выше. Бизнес получает у нас большую долю добавленной стоимости, чем за рубежом».

Тем не менее, как отметил Комолов, бизнес, получая все эти преференции, продолжает жаловаться, а главным получателем льгот оказываются определённые компании, относящиеся к сектору добычи полезных ископаемых.

Напомним, как сообщили «Известия», по данным Минфина РФ, положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей. Однако в общей сложности льготы по двум видам сбора обошлись субъектам в 253 млрд рублей. Иными словами, эффективными оказались лишь 34% преференций.

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