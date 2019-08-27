Москва, 27 августа 2019, 10:24 — REGNUM
Вопреки либеральной пропаганде, в России бизнес находится в более благоприятных условиях, чем на Западе, получая массу преференций и выплачивая меньше налогов, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса (которые стоили региональным бюджетам 253 млрд рублей) оказались неэффективными.
Тем не менее, как отметил Комолов, бизнес, получая все эти преференции, продолжает жаловаться, а главным получателем льгот оказываются определённые компании, относящиеся к сектору добычи полезных ископаемых.
Напомним, как сообщили «Известия», по данным Минфина РФ, положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей. Однако в общей сложности льготы по двум видам сбора обошлись субъектам в 253 млрд рублей. Иными словами, эффективными оказались лишь 34% преференций.
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