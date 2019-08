Тяньцзинь, Китай, , 10:23 — REGNUM

Крупнейший китайский производитель пикапов и внедорожников Great Wall Motor Co., Ltd. сообщил, что первая партия подержанных автомобилей вышла из Тяньцзиня на севере Китая на экспорт в страны Азии и Африки, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

В компании Often Cars (Tianjian) Import and Export Trade Service Co., Ltd., полностью принадлежащей автопроизводителю Great Wall, сообщили, что десять подержанных автомобилей общей стоимостью $27 тыс. будут проданы в Камбоджу, Нигерию и Гану.

Всего 60 подержанных авто стоимостью $700 тыс. уже были экспортированы другим внешнеторговым поставщиком в Нигерию из Тяньцзиня в июле текущего года. Китай еще в мае запустил программу экспорта подержанных автомобилей из Пекина, Тяньцзиня, Шанхая и провинции Гуандун в рамках первых десяти регионов, которые получили разрешение на подобного рода торговлю, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

По данным на 22 июля, провинция Гуандун на юге Китая экспортировала 300 подержанных автомобилей в Камбоджу, Нигерию Мьянму и Россию. Согласно промышленным данным, около 12,82 млн подержанных автомобилей было продано в Китае за прошедший год, что составляет меньше половины от общего числа проданных новых автомобилей.