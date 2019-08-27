Грозный, , 10:14 — REGNUM

В число субъектов РФ, которые справились с задачей, поставленной Владимиром Путиным в его майских указах 2012 года, вошел единственный субъект СКФО — Чечня. В республике достигнуты все целевые показатели по зарплатам бюджетников всех категорий. Об этом 26 августа на полях Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

По его словам, несмотря на дефицит бюджета, своевременная выплата заработной платы является приоритетом властей региона. Такую задачу поставил глава Чечни Рамзан Кадыров, который держит этот вопрос на «жестком контроле».

«У нас ежегодно увеличиваются налоговые поступления по собственным доходам, соответственно, в распределении расходной части акцентируется внимание на исполнении майских указов», — цитирует Хучивева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, с задачей по повышению уровня заработной платы бюджетным работникам, которую поставил президент РФ Владимир Путин в 2012 году в своих майских указах, смогли справиться всего четыре региона РФ — Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чечня.

Согласно указам — учителя, соцработники, младший и средний медперсонал должны получать за свой труд не меньше 100% от средней зарплаты по региону. Врачи, работники вузов и научные деятели должны получать не менее 200% от средней зарплаты.

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