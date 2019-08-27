Казань, , 10:13 — REGNUM

Предприятия Татарии совместно с коллегами из Ульяновской, Самарской областей и Пермского края в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который открывается 27 августа в Жуковском, будут демонстрировать свои новинки в отдельном павильоне «Авиационные регионы России». Татария представит одну из самых больших экспозиций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стенд республики займёт 170 кв.м. Свою продукцию в рамках МАКС-2019 предложат Казанский вертолётный завод, Завод «Элекон», Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», который в мае 2019 года посетил Владимир Путин.

Известно, что холдинг «Вертолёты России», куда входит Казанский вертолётный завод, продемонстрирует гостям первый серийный многоцелевой вертолёт Ми-38, а также лёгкий «Ансат» с VIP-салоном, который выполнен в стиле президентского лимузина Aurus. В пресс-службе предприятия напомнили, что данная версия была сертифицирована в декабре 2015 года.

Напомним, МАКС-2019 будет проходить шесть дней — до 1 сентября. В связи с выставкой авиакомпания ЮВТ Аэро на 28 августа запустила прямой рейс из Казани в Жуковский. Обратный рейс из Жуковского будет выполнен в 17:00 в тот же день. Для пассажиров будет предоставлен самолёт Bombardier CRJ-200.