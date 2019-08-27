Цицикар, , 10:08 — REGNUM

Пограничная торговая зона в Маньчжурии, являющаяся крупнейшим сухопутным портом на границе Китая и России, переживает расцвет торговли в 2019 году, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Общий оборот зоны составил 84,6 млн юаней за первые семь месяцев года, что на 13% выше относительно аналогичного периода годом ранее, сообщили в китайской таможне. Продукты питания вроде муки, подсолнечного масла и маргарина являются основными торговыми позициями в этой зоне.

Торговая зона начала свою работу в Маньчжурии в 2016 году с целого ряда политик благоприятствования в сфере налогообложения, пошлин и таможенной очистки грузов. Маньчжурия же является частью автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая и граничит с российским Забайкальем.