Москва, , 10:06 — REGNUM

Минэкономразвития РФ продолжает удивлять. Новые данные о состоянии экономики и о доходах населения министр Максим Орешкин выпустил только после совещания у президента Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявлении главы МЭР о снижении доходов граждан.

«На совещании глава государства раскритиковал экономический блок правительства России, задав вопрос о доходах граждан и в целом о росте экономики.

Было бы логично, если бы данные появлялись не после открытого разговора президента на эту тему, а перед совещанием.

Потому что сотрудники Минэкономразвития именно в этом видят свою миссию — защищать и развивать внутренний рынок России, указывать на проблемы и предлагать решения.

Сейчас это выглядит как сервильная реакция в режиме «нам разрешили сказать и мы говорим», что снижает доверие к ведомству, отвечающему за условия ведения бизнеса и поддержание конкурентноспособности России на внешних рынках», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что министерство понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на 2019 год.