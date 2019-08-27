Москва, , 10:06 — REGNUM

Министерство экономического развития РФ повторно внесло в правительство России переработанный законопроект об обязательных требованиях к бизнесу. Об этом со ссылкой на документ 27 августа сообщает газета «Ведомости».

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Правительство РФ утвердило план по реализации «регуляторной гильотины»

Этот проект закона является одним из двух ключевых документов, определяющих механизм проведения реформы контрольно-надзорной деятельности — так называемая «регуляторная гильотина», которая предполагает отмену всех надзорных требований к бизнесу, которые не были пересмотрены и актуализированы. В настоящее время, отмечает издание, существует около 2 млн требований к компаниям и более 200 видов контроля за ними.

Минэкономразвития предлагает разделить требования на три категории по степени ответственности за их нарушение и пересматривать их не реже одного раза в пять лет. Документ уже поступил в правительство РФ и будет направлен в министерства и ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины», разработанного во исполнение поручения президента России по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. Так, дорожной картой предусматривается подготовка закона о контрольно-надзорной деятельности, структуры регулирования для каждого вида контроля или сферы общественных отношений, а также систематизация и актуализация обязательных требований.

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Добавим, что вся прежняя, во многом устаревшая нормативно-правовая база в России прекращает действовать с 1 января 2021 года. Взамен должна быть сформирована чёткая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен риск-ориентированный подход.

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