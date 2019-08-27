Махачкала, , 10:20 — REGNUM

Кредиты на 200 млн рублей планирует выделить до конца 2019 года субъектам малого и среднего предпринимательства Дагестана открывшееся в республике отделение МСП Банка. На сегодня принято восемь заявок на сумму 245 млн рублей, по которым идет обработка документов, устранение замечаний и иная предзаявочная работа, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе правительства региона.

В ходе встречи с зампредседателя правления МСП Банка Арсаном Демельхановым первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов заявил о важности для предпринимателей республики открытия представительства данного кредитного института. Наличие в регионе третьего «серьёзного игрока» (после Сбербанка и Россельхозбанка), по словам Гусейнова, даст возможность повысить уровень льготной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в республике.

Как сообщало ИА REGNUM , открыть представительства МСП Банка в городах Северного Кавказа в середине июня предложил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рабочего визита в Дагестан. В конце июля удаленный офис кредитной организации открылся в городе Махачкале.

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