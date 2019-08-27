Иркутск, , 10:05 — REGNUM

Жильцы дома №277 на ул. Лермонтова в иркутском Академгородке вынуждены в массовом порядке обращаться в суд и искать помощи у местных властей после того, как обслуживающая здание управляющая организация была признана несостоятельной, а пользователей жилья начали принуждать к освобождению помещений. Это следует из коллективного обращения, поступившего в Иркутскую городскую думу, сообщает сайт муниципалитета.

По словам жильцов, представители ЖКХ ИНЦ СО РАН, инициировавшего массовое выселение людей из общежития или переселение их в бывшие «колясочные», «холлы», заявляют, что некоторые жильцы утратили право пользования жилым помещением, потому что больше не работают в СО РАН или являются родственниками тех получателей ордеров, которые уже умерли, и, следовательно, не имеют права проживать здесь. Им предлагается в добровольном порядке освободить жилье и сняться с регистрационного учета в течение 30 дней.

В ходе разбирательства выяснилось, что закреплённое за домом ФГУП «ЖКХ ИНЦ СО РАН» признано банкротом. На момент проведения конкурсного производства на балансе этой организации числилось 382 нежилых помещения, два жилых, 217 квартир и 165 комнат в общежитии, расположенном в доме №277. В 2017 году Арбитражный суд Иркутской области обязал Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в течение 30 дней принять от ЖКХ ИНЦ СО РАН объекты жилищного фонда социального использования.

«Нас долгое время вводили в заблуждение относительно того, что наш дом — это общежитие. Просим вас оказать содействие в прекращении самоуправства ФГУП «ЖКХ ИНЦ СО РАН» по захвату наших квартир. В противном случае мы, жители дома №277, фактически останемся без определенного места жительства», — сказано в обращении, направленном в Думу Иркутска.

По мнению жильцов, выселения и переселения в другие помещения производятся с целью освободить секции под перепланировку и дальнейшую продажу в виде квартир.