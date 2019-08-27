Пекин, , 10:01 — REGNUM

Цены на большую часть производственных товаров, находящихся под мониторингом правительства Китая, подросли в середине августа относительно предыдущей декады, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Среди 50 ключевых товаров, находящихся под мониторингом властей Китая, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и ряд химикатов, 21 позиция показала рост цен за упомянутый выше период. 20 позиций упали в цене и еще девять остались на прежнем уровне, сообщили в Национальном бюро статистики.

Цены на живых свиней выросли на 16,2%, в то время как на сжиженный природный газ упали на 1,3%. Анализ цен происходит каждые десять дней и базируется на данных почти 1700 оптовых продавцов и дистрибьюторов в 24 провинциях и регионах уровня провинций Китая.

Отметим, что повышение цен на свинину вызвано в том числе и африканской чумой свиней, которая продолжает терроризировать китайские фермы.

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