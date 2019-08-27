Душанбе, , 09:58 — REGNUM

На развитие топливно-энергетической отрасли Таджикистана в 2020 году планируется выделить 3,5 млрд сомони ($360 млн), что на 14,7% меньше, чем в 2019 года. Об этом 27 августа сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на проект бюджета республики.

Отмечается, что сокращение финансирования отрасли связано с окончанием строительства высоковольтной ЛЭП. В частности, в 2019 году построена ЛЭП на 500 кВ по трассе Рогун — Душанбе. Стоимость проекта составила 745 млн сомони ($76,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2019 года цены на электроэнергию в Таджикистане вырастут на 17%. Повышение тарифов коснется всех потребителей за исключением Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО).

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