Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM

Уральский федеральный округ потерял более 7 тысяч человек за первую половину 2019 года — в регионе родилось меньше людей, чем умерло по различным причинам. Об этом сообщает Свердловскстат.

Статистику «испортили» три региона, где и протекает естественная убыль населения. Это Свердловская, Челябинская и Курганская области. В Зауралье смертность достигла показателя в 16,0 на 1 тысячу человек, а коэффициент естественной убыли населения достиг показателя в 7,0 промилле.

В целом по округу родилось около 66 тысяч 900 человек, умерло — около 73 тысячи 900 человек. Точную цифру в ведомстве дают по естественной убыли — она составила 7 тысяч 44 человека.

Напомним, на Среднем Урале за первые полгода 2019 года увеличилась естественная убыль населения. Она составила 6 тысяч 558 человек.

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