Торонто, Канада, , 09:41 — REGNUM

Космический аппарат для сбора околоземного мусора на низких орбитах (500−700 километров) представили специалисты «Российских космических систем» на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в канадском городе Торонто. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Проектная масса аппарата составляет около 2,5 тонны. Этот «охотник» на космический мусор сможет проводить подъём и утилизацию на большей высоте — до полутонны мусора за один цикл захвата. Отмечается, что изобретение позволит решить актуальную задачу — очистку космического пространства от отработавших свой срок искусственных спутников Земли, различных космических объектов и их обломков.

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Конкурс новаторских изобретений iCAN 2019 предоставляет возможности продемонстрировать свои лучшие идеи на международном уровне. Мероприятие включает в себя выставку изобретений, семинар и церемонию награждения участников конкурса творческих идей и инновационных проектов — изобретателей и высокотехнологичных компаний.

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