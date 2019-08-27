Бишкек, , 09:37 — REGNUM

Уровень инфляции по итогам 2019 года может составить 4%, сообщает 27 августа издание 24. kg со ссылкой на данные Национального банка республики.

В финансовом регуляторе отметили, что по состоянию на 16 августа уровень инфляции составил 1,9%. Отмечается, что к основным факторам, сдерживающим рост инфляции, относятся слабый внутренний спрос и стабильные цены на мировых продовольственных рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве финансов Киргизии ожидают, что объем валового внутреннего продукта в республике по итогам 2019 года составит 667,062 млрд сомов ($9,5 млрд), что на 5% больше, чем годом ранее.

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