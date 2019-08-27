Горно-Алтайск, , 09:10 — REGNUM

Республика Алтай занимает лидирующие позиции по разведению лошадей и маралов, но эта продукция по большей части вывозится в живом весе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом заявил глава Олег Хорохордин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. «Основная прибыль идет переработчикам, расположенным в других регионах или вовсе за пределами страны. А нужно, чтобы она оставалась в республике и повышала уровень благосостояния ее жителей», — отметил он.

Глава банка в ответ подтвердил значимость глубокой переработки, добавив, что принятая недавно программа развития Алтая до 2024 года полностью совпадает с «видением Россельхозбанка по стратегическим направлениям развития АПК региона». В документе развитию сельского хозяйства уделяется особое внимание.

«Нужно повышать добавленную стоимость продукции, а значит, запускать перерабатывающие предприятия. Банк окажет Республике Алтай содействие в привлечении инвестиций, а также поделится имеющейся экспертизой», — отметил Борис Листов.

Напомним, предприятие по переработке шерсти может появиться и в соседней Туве. Как сообщало ИА REGNUM, проработать этот вопрос поручил Минсельхозу России министр финансов Антон Силуанов, посетивший республику.

Подробнее: Силуанов поручил. В Туве может появиться фабрика по переработке шерсти

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