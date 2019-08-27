Сеул, , 09:11 — REGNUM

В августе 2019 года индекс потребительских настроений в Южной Кореи составил 92,5 пункта, что на 3,4 пункта ниже по сравнению с июлем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс потребительских настроений продолжает сокращаться на протяжении четырех месяцев подряд с апреля 2019 года.

Специалисты отметили, что основными причинами снижения индекса являются падение стоимости акций, ослабление воны, экспортные ограничения Японии, усугубление торгового конфликта США и Китая, спад экспорта.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективах на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.