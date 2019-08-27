Пятигорск, Ставропольский край, , 09:29 — REGNUM

Развитие сельского хозяйства, туризма, а также реализация логистических возможностей должны стать точками роста экономики Дагестана. Об этом 26 августа на встрече с участниками форума «Машук-2019» в Пятигорске заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По его словам, в частности, необходимо создать пассажирский порт в Дербенте, поскольку это «уникальный город» и туристы должны иметь возможность прибывать туда, пишет ТАСС.

Что касается сельского хозяйства, Сергей Чеботарев отметил необходимость возрождать «традиционные отрасли», которые развивались ещё в советское время — виноградарство и мясную промышленность.

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Как сообщало ИА REGNUM, X Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» стартовал 9 августа и продлится до 30 августа. В его работе приняли участие полпред президента в СКФО Александр Матовников, замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, главы субъектов Северного Кавказа и многие другие.