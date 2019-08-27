Кызыл, , 08:56 — REGNUM

В Туве может появиться предприятие по переработке шерсти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, проработать этот вопрос поручил Минсельхозу России министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если есть основания для того, чтобы начать в Туве производство по переработке шерсти, то попросим Минсельхоз подготовить предложения. Надо подумать, как сделать этот бизнес интересным», — заявил он.

Напомним, министр 26 августа прибыл в Туву, где провёл совещания по вопросам ускорения социально-экономического развития республики.

Глава региона Шолбан Кара-оол указал на соседнюю Монголию, где производство и переработка шерсти являются важными отраслями экономики.

«Им удалось выйти на мировой уровень по переработке шерсти, которая занимает у них сейчас первое место из всей продукции животноводства», — отметил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии обсудили возможность создания так называемых кожевенных хабов. Участникам проекта предстоит решить задачи по стимулированию развития производства отечественного кожевенного сырья, переработки отходов производства кожи, внедрить инновационные технологии для повышения экологической безопасности производственных процессов и т. д.

Читайте также: В России и Монголии появятся кожевенные хабы