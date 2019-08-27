Ульяновск, , 08:54 — REGNUM

В Ульяновской области назвали дату начала отопительного сезона. В социально-культурные объекты, которые первыми получают тепло, начнёт подаваться тепло ориентировочно 25 сентября. Об этом говорилось на аппаратном совещании в правительстве.

По данным регионального министерства ЖКХ, энергетики и городской среды, в настоящее время область готова к зиме на 94%. По словам министра Александра Черепана, которого цитируют местные СМИ, завершаются ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры — эти работы муниципальным главам поручено завершить до 24 сентября, а на 25 сентября намечено начало отопительного сезона.

Напомним, в Ульяновской области членами Координационного областного совета собственников проводится общественный контроль за ходом подготовки муниципальных образований к отопительному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM школы и детские сады паспорта готовности должны получить до 28 августа, больницы и спортивные учреждения — до 1 сентября, организации культуры и искусств — до 15 сентября.

В этом году на ремонт сетей направляется около 1 млрд рублей, в то время как при подготовке к предыдущему отопительному сезону эта сумма составляла около 815 млн рублей, а в 2017 году на эти цели было выделено 747 млн рублей. В прошлом сезоне, в 2019 году в регионе произошло 1430 нештатных ситуаций, в 2018 году — 1476.

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