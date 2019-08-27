Пекин, , 08:50 — REGNUM

Прибыль ключевых промышленных компаний Китая выросла на 2,6% в июле текущего года относительно аналогичного месяца годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 27 августа агентство Синьхуа.

При этом, наблюдается отскок относительно 3,1% роста в июне 2019 года За первые семь месяцев 2019 года прибыль крупнейших китайских промышленных предприятий упала на 1,7% до 3,5 трлн юаней (около $494,03 млн), а темпы снижения были на 0,7 процентных пункта ниже, чем за первое полугодие 2019 года.

Прибыль государственных промышленных предприятий упала на 8,1% относительно аналогичного периода годом ранее до 1,08 млрд юаней, в то время как частных компаний выросла на 7% до 884,91 млрд юаней за первые семь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее.

Прибыль по 29 из 41 промышленного сектора выросла относительно указанного периода 2018 года, а по 12 секторам — упала, сообщили в бюро. Оборот крупнейших промышленных компаний годовым оборотом более 20 млн юаней составил 59,58 трлн юаней, что на 4,9% выше, чем годом ранее за указанный период. При этом стоимость их бизнеса выросла на 5,2% до 50,27 трлн юаней.