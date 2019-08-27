Чита, , 08:35 — REGNUM

Жители отдалённых сёл и пригнанных населённых пунктов Забайкальского края по прежнему испытывают серьёзные неудобства из-за отсутствия сотовой связи, и в случае чрезвычайной ситуации люди не могут связаться с экстренными службами. Этот и другие вопросы глава региона Александр Осипов обсудил с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым. Подробности сообщает официальный сайт региона.

«Государственную Думу внесен законопроект об усовершенствовании универсальной услуги связи. Это будет законодательное обязательство и финансирование на несколько десятков миллиардов рублей в год по всей стране, что даст возможность сделать серьезный рывок в обеспечении населения качественной связью», — сказал министр.

В течение двух ближайших лет, по словам Александра Осипова, Забайкалье получит 1,1 миллиарда рублей на подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в районах края. Также стороны затронули вопросы образования в сфере IT-технологий.

Напомним, современные услуги сотовой связи отсутствуют в более 100 приграничных поселениях Забайкальского края с населением около 32 тысяч человек. В июле 2017 года президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти совместно с региональным правительством решить вопрос обеспечения приграничных территорий Забайкалья услугами сотовой связи.

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Но ив мае 2018 года сообщалось, что, к примеру, в поселении «Елизаветинское» Читинского района Забайкальского края в отсутствии сотовой связи на 16 дворов приходится один стационарный телефон. А чтобы позвонить по сотовому телефону для общения с родными или решения деловых вопросов, жители Верх-Нарыма вынуждены взбираться на ближайшую возвышенность, расположенную в лесной местности

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