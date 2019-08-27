Кызыл, , 08:29 — REGNUM

Аэропорт столицы Тувы получит международный статус. Соответствующее постановление подготовлено в правительстве России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Об этом главе республики Шолбану Кара-оолу сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он прибыл в Туву 26 августа, где провёл два совещания, посвященные плану ускоренного социально-экономического развития республики.

Однако окончательное решение по аэропорту примет премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Это будет точно прорыв. Повысится не только статус нашей воздушной гавани, которая сможет распахнуть свои ворота для организации международных рейсов, но и всей нашей республики», — прокомментировал эти планы глава республики.

Напомним также, что Кызыл готовится шире открыть не только свои воздушные ворота. Как сообщало ИА REGNUM, столицу Тувы с остальной территорией страны должна соединить железная дорога Кызыл-Курагино.

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