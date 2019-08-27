Магадан, Магаданская область, , 08:31 — REGNUM

Не в компетенции руководства ПАО «Аэрофлот» отменить субсидированные билеты — компания не частная, принадлежит государству, ответил на заявление гендиректора «Аэрофлота» о возможном отказе от продажи «плоских билетов» председатель общественной палаты Колымы Яков Радченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Иллюминатор в самолете Черкасский Андрей © ИА REGNUM

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«Заявление генерального директора «Аэрофлота» способно ни одной сотне, тысяче людей задуматься об отъезде с севера сразу, оно очень опасно. У нас скоро ВЭФ, где будут все обсуждать развитие Дальнего Востока. «Аэрофлот» — компания не частная, принадлежит не Виталию Савельеву, а государству, народу, и решение о введении «плоских тарифов», принималось на самом высоком уровне, на уровне президента, то есть, сам «Аэрофлот» отменить это решение не может».

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев завил об убыточности субсидированных билетов для дальневосточников и высказал мнение, что нужно отменить их, добавив, что регионы Дальнего Востока «начнут, наконец, жить собственной жизнью».