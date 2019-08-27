Москва, , 08:26 — REGNUM

Танкер «Проспект Королёва» станет первым в мире крупнотоннажным нефтеналивным танкером, который преодолеет Севморпуть, используя экологически более чистое газомоторное (СПГ) топливо, сообщила пресс-служба компании «Совкомфлот».

В настоящее время судно отправилось из порта Мурманск в Китай с партией сырой нефти. Время перехода от мыса Желания до мыса Дежнёва займёт около восьми суток. Предполагается, что на всем протяжении Северного морского пути танкер будет двигаться самостоятельно, без ледокольной проводки.

Отмечается, что по сравнению со стандартным судовым топливом, переход на СПГ существенно сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу, а также повышает энергоэффективность судов.

Группа «Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания, обеспечивающая транспортировку углеводородов по морю, а также обслуживающая шельфовую разведку и добычу нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.

Читайте также: Одобрены сделки по строительству трех «зеленых» танкеров для «Совкомфлота»