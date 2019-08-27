Берлин, , 08:25 — REGNUM

Возможные санкции США против компаний, задействованных в проекте «Северный поток — 2», обернутся ущербом для американских нефтяных и газовых проектов. Об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

Американские власти так сильно стремятся ответить санкциями на строительство газопровода, что не берут во внимание их возможные последствия. Под ограничения могут попасть европейские компании, играющие ключевую роль на мировом энергетическом рынке. Речь идет о субподрядчиках американских корпораций Chevron и Exxon Mobil, работавших в Мексиканском заливе.

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Включение этих узкоспециализированных фирм в черный список грозит срывом проектов в Мексиканском заливе из-за сложности их быстрой замены. Кроме того, санкции чреваты ущербом для американских экспортёров газа, так как европейские покупатели могут сократить закупки и нарастить импорт из других стран.

Авторы публикации обратили внимание на название американского законопроекта о санкциях: «Закон о защите европейской энергетической безопасности».

«С точки зрения Германии название уже выглядит как дерзость», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях против компаний, предоставляющих суда для прокладки трубопровода «Северный поток — 2», был в начале августа одобрен комитетом Сената США по международным делам.

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