Сеул, , 08:22 — REGNUM

Продолжающаяся ситуация в Гонконге негативно отразится на экспорте товаров из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

Согласно отчету, опубликованному 27 августа, протесты в Гонконге окажут негативное влияние не только на прямые поставки в специальный административный район Китая, но и на транзитные перевозки, осуществляемые через Гонконг.

В 2018 году экспорт из Южной Кореи в Гонконг составил $46 млрд, что является четвертым показателем после Китая, США и Вьетнама.

Известно, что 73% экспорта приходится на полупроводниковую продукцию, 3,4% — на компьютеры, 2,9% — косметику, 2,7% — нефтепродукты, 2,4% — нефтехимию.

Кроме того, 82,6% товаров, экспортируемых в Гонконг, в последствии реэкспортируются в Китай.

Как отмечают специалисты, если отношение между специальным административным районом и Китаем продолжат ухудшаться, экспорт товаров через Гонконг сильно пострадает.

Известно, что усугубление ситуации вместе с торговым конфликтом между США и Китаем может привести к падению цен на полупроводники, спаду спроса на китайском рынке. В результате чего, сложившаяся ситуация в дополнение с экспортными ограничениями Японии значительно осложнят ситуацию в Южной Корее.