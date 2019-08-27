Китайская Народная Республика, , 07:54 — REGNUM

Народный банк Китая понизил курс юаня. Так, понижение составило 240 базисных пунктов — до 7,0810 юаня за доллар. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает портал Yicai. Отмечается, что это минимальное значение с 18 марта 2008 года.

Китайский юань (cc) faungg's photos

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По мнению главного макро-аналитика MIN SHENG Securities Се Юн Ляня, юань не будет сильно обесцениваться. С одной стороны, текущие счета Китая остаются профицитными и не будут иметь большого давления на обменные курсы; с другой стороны, в последние годы Китай ввёл ряд мер по борьбе с краткосрочным спекулятивным оттоком капитала.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа впервые в 2019 году справочный курс юаня превысил 6,9 юаня за доллар. На биржевых торгах курс китайской валюты превысил семь юаней за доллар, чего не происходило с 2008 года. А уже 6 августа после значительного ослабления национальной валюты по отношению к другим Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару почти на 0,7%.