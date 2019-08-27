Сеул, , 07:51 — REGNUM

Южнокорейская компания Lotte Food начнет поставлять детские молочные смеси на Тайвань, в Гонконг и Макао. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, экспортный контракт на сумму $100 млн представители компании подписали с представителями тайваньской компании 22 августа.

Известно, что тайваньская компания будет заниматься распространением южнокорейской продукции на Тайване, в Гонконге, Макао, а также во всем остальном Китае.

«Для того чтобы выйти на рынок детских молочных смесей Китая, необходимо пройти регистрацию брендов. Кроме того, по нормам Китая, мы можем поставлять на рынок только три бренда смесей», — сообщили в компании Lotte Food.

По словам представителей компании, на полках магазинов других стран появятся смеси «With Mom», «Grand Noble» и «Absolute», производимые на заводе в Хвесоне провинции Канвондо.