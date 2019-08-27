История вопроса

Конкурсы профессионального мастерства проводятся на предприятиях, в учебных заведениях, а также на региональном, общегосударственном и международном уровнях.

Конкурсы по рабочим специальностям проводятся в России Минтрудом совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Целью конкурсов является повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда, пропаганда достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

Для выявления и поддержки талантливых специалистов в сфере культуры проводится конкурс «Лучший работник культуры года». Аналогичные конкурсы проводятся в системе образования.

Соревнования на международном уровне проводятся образованной в 1953 году организацией WorldSkills International, в которой участвуют 77 стран. Раз в два года организация проводит чемпионат рабочих профессий по 45 специальностям.

Конкурсы профессионального мастерства позволяют людям получать от своей работы не только материальное вознаграждение, но также признание и уважение в обществе.

