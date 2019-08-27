Москва, 27 августа 2019, 07:34 — REGNUM
Сегодня, 27 августа президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills-2019 в Казани, сообщается на сайте Кремля.
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Глава государства выступит перед участниками международных соревнований по профессиональному мастерству.
Затем состоится встреча Путина президентом «WorldSkills-Интернэшнл» Саймоном Бартли и российской сборной командой, принимавшей участие в чемпионате.
Как сообщало ИА REGNUM, 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 проходил в Казани с 22 по 26 августа. Открывал чемпионат премьер-министр Дмитрий Медведев.
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