Нижний Новгород, , 07:31 — REGNUM

Пока Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных доходов населения на 0,1% по итогам года, в Нижегородской области за первое полугодие показатель опустился на 1%. Реальные доходы падают на фоне роста показателя среднедушевого дохода. Нижегородстат обнародовал показатели за январь-июнь 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К июлю 2019 года среднедушевые денежные доходы нижегородцев, по оценке органов статистики, выросли на 4,8% относительно этого же периода 2018 года, достигнув 31 723 рублей в месяц. При этом реальные доходы, то есть те, что учитывают индекс потребительских цен, наоборот, снизились на 1%. А в первом квартале 2019 года относительно этого же периода 2018 года реальные доходы и вовсе составляли 96,8%.

Для справки: Средняя номинальная начисленная зарплата в мае 2019 года в регионе была 35 354,5 рубля. Реальная начисленная зарплата в январе-мае 2019 года относительно этого же периода 2018 года выросла на 0,9%.

Напомним, на 2019 год Минэкономразвития РФ снизило прогнозные показатели по темпу ростов доходов населения — с 1% до 0,1%. Оценку пересмотрели из-за прогноза показателей соцсферы — он ухудшен относительно ранее сделанного сценария. А на 2020 год ведомство менять прогноз не стало, оставив на уровне 1,5%.

Ранее Владимир Путин выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов россиян.

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