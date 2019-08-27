Бугуруслан, Оренбургская область, , 07:22 — REGNUM

В Бугурусланском районе Оренбургской области фирма исполнила договор по благоустройству, однако положенные за работы 3 млн рублей своевременно от чиновников получить нес могла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, муниципальное учреждении заключило в фирмой два договора о благоустройстве в летний период. Общая сумма контрактов составила 3 млн рублей.

Компания исполнила условия договоров, однако муниципальное учреждение деньги не перечислило. Долг был погашен только после вмешательства прокуратуры.