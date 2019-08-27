Пхеньян, , 07:24 — REGNUM

Нехватка продовольствия в КНДР сохранится даже через десять лет. Об этом сообщает радио «Голос Америки"со ссылкой на отчет министерства сельского хозяйства (Минсельхоз) США.

Согласно документу, в 2019 году около 14,6 млн человек или 57,3% населения столкнуться с продовольственной проблемой.

По прогнозам специалистов, к 2029 году данный показатель составит 41,6%.

В министерстве сельского хозяйства также отметили, что в текущем году суточная норма калорий жителей КНДР составит всего 414 калорий, а к 2029 году сократится до 256 калорий.

По данным специалистов, продовольственная ситуация в КНДР одна из худших в мире. Ее можно сравнить только с положением регионов Африки, расположенных к югу от Сахары, и с положением Йемена.

На сегодняшний день, острая нехватка продовольствия также наблюдается в Конго, Эритреи и Гаити.