Иркутск, , 07:17 — REGNUM

Неутешительную демографическую статистику обнародовали специалисты Иркутскстата. По данным, на которые ссылается «Вести-Иркутск», в 68 населённых пунктах Приангарья вообще никто не живёт.

Известно, чтобольше всего мёртвых населённых пунктов находится на севере региона — в Тайшетском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Поясняя происходящее заместитель руководителя Иркутскстата Елена Сигачёва отметила, люди отправляются в крупные города из-за отсутствия работы:

Елена Сигачёва «Тенденция такая, мне кажется, общемировая. Урбанизация. Всё равно люди стекаются к крупным городам. Либо живут в тех же селах, но которые рядом с крупными городами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год численность населения Иркутской области сократилась на 4706 человек (0,2%), а число населённых пунктов, в которых не осталось ни одного жителя, выросло до 71 (в 2004 году заявлялось о 34 «мёртвых» деревнях).

К примеру, с 1982-го по 2002 год деревня Ивановка (Заларинский район) существовала благодаря лишь одной-единственной её жительницы — Варвары Михайловны Ивкиной. В 2004 году Ивановка, как самостоятельная административная единица, была упразднена. Позднее, как пишет baikal-info.ru, мёртвую деревню облюбовали лесозаготовители, организовав в единственном жилом доме пилораму.

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