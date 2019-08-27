Челябинск, , 06:53 — REGNUM

На территории Челябинской области 39 строящихся жилых домов остаются проблемными. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Для достройки объектов планируется использовать федеральные средства, которые областная власть собирается привлечь через федеральный фонд «Дом.РФ». Специально для этого правительство региона создало областной унитарный фонд по защите прав дольщиков. Механизм предусматривает банкротство тех застройщиков, которые не могут достроить свои дома, и передачу «Дому.РФ» их обязательств и имущества. Заем фонд и областная власть в складчину достраивают объект.

Всего в регионе с участием денег дольщиков реализуется 293 проекта строительства жилья, их осуществляют 88 застройщиков. С гражданами о долевом участии заключено 9 215 договоров.