Абакан, , 06:30 — REGNUM

Готовность объектов коммунального комплекса Хакасии к зиме составляет 80,1%. Такая информация прозвучала 26 августа в ходе совещания по подготовке региона к отопительному сезону под руководством полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Меняйло совершил рабочий визит в Хакасию. Его проинформировали о территориях, находящихся в связи с подготовкой к отопительному сезону на особом контроле. Это посёлок Вершина Теи Аскизского района, города Сорск, Черногорск, сёла Бородино (Боградский район), Коммунар (Ширинский район), Приисковое (Орджоникидзевский район).

Что касается топлива, в регионе сформирован его объём в размере 14,6 тыс. тонн, это 72,5% от плана.

По словам Сергея Меняйло, основная задача — это подготовка к зиме в тех условиях, в которых находится Хакасия.

Глава Хакасии Валентин Коновалов заверил, что правительство «делает все возможное» для обеспечения безопасной и бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального комплекса.

Напомним, 26 августа полпред Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с Валентином Коноваловым. На встрече они обсудили исполнение в регионе указов и поручений президента России, в частности реализацию нацпроектов. В правительстве Хакасии подчеркнули, что из 13 национальных проектов в республике реализуются 11.