Казань, , 06:27 — REGNUM

Строить лыжно-биатлонный комплекс в казанском посёлке Мирный будут в пять этапов. Об этом сообщалось на совещании под председательством главы Татарии Рустама Минниханова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участок под будущий спортивный объект определён вблизи действующего спортцентра «Динамо». Проект включает в себя не только лыжные трассы, но и трибуны, вакс-кабины, стрельбище. В новом комплексе планируется проводить тренировки и соревнования разного уровня. Возводить сложный объект планируется в пять этапов.

Рустам Минниханов выразил мнение, что запланированный комплекс будет востребован у жителей. Он также поручил ряду ведомств разработать проект комплекса.

Напомним, в феврале 2017 года заявлялось о строительстве схожего объекта в казанском посёлке Юдино, рядом с базой стадиона «Локомотив». Минниханов даже дал поручение главе Казани Ильсуру Метшину и республиканскому министру спорта Владимиру Леонову разработать проект спорткомплекса. Тогда же глава Татарии заявил, что столица региона готова «провести самые серьёзные спортивные мероприятия, вплоть до Олимпийских игр».