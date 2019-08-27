Вашингтон, , 07:09 — REGNUM

На фоне мрачных перспектив ЕС президент Франции Эммануэль Макрон, чьё политическое будущее казалось обречённым, смог заметно улучшить экономическую ситуацию в стране, заявил журналист Фердинандо Джульяно в статье для издания Bloomberg.

«Нет никаких сомнений в том, что менее чем за год Франция приподнялась с больничной койки и продемонстрировала некоторые признаки выздоровления. Для президента Франции, которого преждевременно считали обречённым, это значительное достижение», — заявил Джульяно.

По словам Джульяно, «по прошествии очень тяжёлого для французского президента 2018 года, Франция — вторая по величине экономика валютного союза ЕС, достигла гораздо лучших показателей, чем могло бы предположить большинство экспертов».

«Экономическая модель Франции — менее зависимая от экспорта, чем в Германии — оказалась более устойчивой к опасностям, связанным с торговой войной, развязанной Соединёнными Штатами», — добавил журналист.

Напомним, во втором квартале 2019 года ВВП Франции вырос на 0,2%. Несмотря на то, что данный показатель оказался несколько меньше первоначальных прогнозов, он оказался на уровне с еврозоной в целом и оказался лучше, чем в Италии и Германии.

В июле и августе 2019 года индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции оказался более устойчивым, нежели в Германии и в валютном союзе ЕС в целом. В сфере услуг показатели Франции оказались примерно на одном уровне с еврозоной. Согласно прогнозу Европейской комиссии, в 2019 году производство во Франции увеличится на 1,3%, в том время как в Германии — на 0,5%, а в Италии — на 0,1%.

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