Москва, , 05:55 — REGNUM

Компенсацию в размере $115 млн намерена отсудить у Boeing «дочка» российской компании Ростех «Авиакапитал-сервис», пишет Financial Times.

Иск подан в суд округа Кук (штат Чикаго, США). Указано, что Boeing должен выплатить «Авиакапитал-сервису» $75 млн за упущенную прибыль и $35 млн предопаты с процентами, которую внесла российская компания.

Все эти требования, согласно документам, связаны с тем, что «Авиакапитал-сервис» собирался закупить у Boeing 35 самолётов модели 737 MAX 8. Однако российской компании пришлось отказаться от покупки из-за двух авиакатастроф с участием самолётов этой модели.

Российская компания заявила, что Boeing намеренно скрывал информацию о лётной пригодности 737 MAX 8.

Напомним, сейчас по всему миру эксплуатация Boeing 737 MAX 8 приостановлена. Это произошло после второй авиакатастрофы с участием самолётов этой модели, в ходе которой погибли 189 человек.

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