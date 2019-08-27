Екатеринбург, , 05:54 — REGNUM

В Свердловской области из региональной казны в 2019 году выделено более 1,7 млрд рублей для организации отдыха и оздоровления детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Около 630 млн рублей выделено из бюджетов городских округов и муниципалитетов Свердловской области.

Всего по данным прокуратуры оздоровлением охвачено более 400 тыс. юных свердловчан из них порядка 55 детей, оказавшихся в трудных жизненных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области в регионе за летний период в детских лагерях и санаториях организован отдых 189 тыс. детей.

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