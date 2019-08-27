Омск, , 05:47 — REGNUM

В Омской области продолжается уборочная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, к 26 августа обмолочено 270 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (это 13,9% от плана), намолочено 470,5 тыс. тонн зерна (урожайность — 17,4 ц/га, в 2018 году — 16,3 ц/га).

Также в Омской области завершается обмолот озимых культур (площадь по состоянию на 26 августа — 10,7 тыс. га или 95% от плана).

В 21 районе начался обмолот яровой пшеницы на площади 54,5 тыс. га (3,9% от плана). В 15 районах аграрии убирают масличные культуры.

Практически завершена заготовка кормов. Заготовлено 256,2 тыс. тонн сена, что составляет 113,7% от плана, а также 864 тыс. тонн сенажа. Это 96,4% от плана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать программу развития сельского хозяйства региона до 2024 года. По словам главы области, в работе необходимо «учесть интересы всех отраслей сельского хозяйства».

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