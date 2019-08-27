Казань, , 05:39 — REGNUM

За январь-июнь 2019 года нефтегазохимический комплекс Татарии нарастил на 8% отгрузку продукции относительно такого же периода 2018 года, хотя прогноз был на 21%. Всего было отгружено продукции на 860 млрд рублей. Об этом сообщил глава АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров, которое провёл глава Татарии Рустам Минниханов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общий выпуск продукции в комплексе вырос на 3%. Налоговые отчисления базовых компаний в консолидированный бюджет составили 35,8 млрд рублей, увеличившись на 3,5%. В сфере добычи нефти компании демонстрировали рост показателей. Было добыто 18,206 млн тонн, что на 3% больше. Отдельно в ПАО «Татнефть» зафиксирован рост на 3,9%.

По данным пресс-службы главы республики, рост по производству нефтепродуктов был на 9%. В частности, дизтоплива произвели более 3 млн тонн, автобензинов — 840 тыс. тонн.

Не всё гладко оказалось в сегменте химпродукции и резиновых изделий. Яруллин объяснил это нарушением «кооперации в цепочке производства шин и каучуков», что в итоге обернулось сокращением объёмов производства, потерям выручки и ухудшением результатов по отрасли в целом.

Шинный комплекс «Татнефти» за рассматриваемый период вынужденно снизил выпуск на 29%, а на «Нижнекамсктехуглерод» было на 17% снижено производство техуглерода. Зафиксирован спад во взаимосвязанных сегментах — на производстве изопренового каучука (на 30%), выпуске бутилкаучуков и неонолов.

На заседании отмечалось, что по большинству запланированных производств были сдвинуты сроки запуска, а причина этого — ситуация в банковском секторе и сложности в привлечении кредитов.

Рустам Минниханов заявил, что приоритетными должны быть проекты «по использованию нефти как ценнейшего сырья для нефтехимии».

Напомним, 22 августа 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал старт работе второй установки по первичной переработке нефти компании «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Компания сможет выпускать до 20 видов продукции, в том числе дизельную и керосиновые фракции. Ежегодно на новых мощностях смогут перерабатывать до 6 млн тонн сырой нефти.

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