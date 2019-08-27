Новосибирск, , 05:09 — REGNUM

В Новосибирске приступили к реставрации сквера Героев Революции. Для посетителей он будет закрыт в течение двух месяцев. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, сейчас подрядная организация работает на монументе-факеле.

Сквер является объектом культурного наследия регионального значения. Муниципальный контракт после проведения конкурса заключен с ООО «Трестстрой-2000». Реставрационные работы должны быть выполнены за 60 дней. В текущем году на них будет выделено 2,5 млн рублей.

Общая стоимость реставрации — порядка 12 млн рублей. Подрядчик должен восстановить как монументы (панно, захоронения революционеров и бюсты) так и элементы благоустройства — ограда, система освещения и зеленая зона).

Как отметили в городской администрации работы продолжатся «по мере целевого финансирования» на 2020−2021 годы.