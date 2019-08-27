Петропавловск-Камчатский, , 04:59 — REGNUM

На верфи «Янтарь» в Калининградской области заложен крупнейший в России рыболовный траулер. Свое имя — «Виктор Гаврилов» судно получило в честь знаменитого камчатского капитана дальнего плавания и первого директора камчатского рыболовецкого колхоза им. Ленина Виктора Гаврилова. В этот же день, 26 августа, камчатские рыбаки получили от прибалтийских судостроителей готовый траулер «Ленинец», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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У рыбаков Камчатки и судостроителей Калининграда 26 августа, два значимых события. Заказчикам с Камчатки передан готовый новый траулер «Ленинец». Это один из трёх новейших рыбопромысловых судов, построенных по заказу камчатского колхоза им. Ленина судостроителями прибалтийского «Янтаря».

В этот же день состоялась торжественная закладка траулера — гиганта «Виктор Гаврилов».

Как отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, «Виктор Гаврилов» станет самым крупным судном за всю историю российского судостроения, по сути, это будет плавучая рыбоперерабатывающая фабрика.

Передача траулера заказчику запланирована на 2023 год. Проект разработан в Санкт-Петербурге. Длина судна составит 121 метр, ширина 21,6 метра, водоизмещение 13 тыс. тонн. На борту судна расположатся орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика, готовая продукция будет храниться в специально оборудованных морозильных трюмах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморского края покупают за 100 млн рублей морской катамаран «Санкт-Петербург» для перевозки пассажиров. Постановление о выделении средств подписал губернатор региона Олег Кожемяко.