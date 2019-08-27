Благовещенск, , 04:26 — REGNUM

В столице Приамурья 300 школьников 1 сентября сядут за парты в новом корпусе школы №22. Накануне начала нового учебного года здание осмотрел глава региона Василий Орлов. Губернатору школа понравилась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Всё сделано очень хорошо, как в визуальном плане, так и в плане оснащения кабинетов и безопасности детей. Так и должна выглядеть современная школа. Будем к этому стремиться, брать пример этой школы в дальнейшем. Новые школы появятся в Свободном в 2020 году, в 2021 в Экимчане. До конца года будут открыты новые детсады в Благовещенске и Усть-Ивановке на 120 мест, в Белогорске на 170 мест», — рассказал Василий Орлов.

Только в 2019 году по нацпроекту «Образование» на строительство и реконструкцию учебных заведений выделено 705 млн рублей. В течение шести лет в эту сферу, по словам главы региона, будут выделяться серьёзные деньги.

Василий Орлов «Я очень рад видеть такие проекты, как новый корпус школы №22. Ведь благодаря им возможности, которые открываются перед нашими детьми, по-настоящему безграничны!».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в России традиционно отмечается День знаний. В регионах ДФО, попавших в зону паводка, властям особенно сложно подготовить школы к учебному году. Так, в наиболее сильно пострадавшей школе села Норск в Амурской области учащиеся начнут учебных год в ВДЦ «Океан» — школу тем временем приводят в порядок.