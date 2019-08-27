Канберра, , 04:03 — REGNUM

Крупнейшие австралийские банки могут столкнуться с серьезными штрафами за нарушение законов против отмывания денег в стране, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы агентства по финансовой разведке Австралии.

Глава ведомства заявил, что в ближайшие полгода крупнейшие банки страны могут столкнуться с серьезными ограничительными мерами — от предупреждений до штрафов. Отмечается, что решения будут приниматься исходя из неких сведений, которые оказались в распоряжении агентства.

Однако банки, которые попадут под ограничения, глава ведомства назвать отказался. Известно лишь то, что агентство по финансовой разведке Австралии располагает доказательствами в отношении ряда австралийских банков.