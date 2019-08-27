Хабаровск, , 04:06 — REGNUM

Государственная компания «Аэрофлот» (61,17% акций у Росимущества) заявила о намерении отказаться от «плоских» тарифов, которые дают возможность летать небогатым жителям Дальнего Востока. Причина, как сообщил генеральный директор госкомпании Виталий Савельев, в убыточности таких перелётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Аэрофлот должен уходить от «плоских» тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой», — заявил Савельев в интервью агентству Интерфакс .

Руководитель «Аэрофлота» рассчитывает на то, что регионы, в частности, дальневосточные субъекты РФ, начнут, наконец, жить собственной жизнью. В качестве примера он привёл Сахалинскую область, где с врио губернатора Валерием Лимаренко «Аэрофлот» провёл переговоры и принято решение о возобновлении рейсов по маршруту «Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск».

Виталий Савельев «Мы в ближайшее время открываем третий рейс, но это будет уже не по «плоским» тарифам, это будет коммерческий рейс. «Плоские» тарифы для него может сделать сам губернатор, когда примет решение о субсидии на определённую сумму, которую мы с ним проговорили, ему показали расчёты. Тогда и тариф останется «плоским» для пассажира, и «Аэрофлот» не будет летать в убыток».

Как сообщало ИА REGNUM, на субсидирование рейсов «Аэрофлота» из бюджета Сахалинской области будет выделено 2,6 млрд рублей.

Сахалин — единственный регион в ДФО не имеющий госдолга, а, напротив, имеющий вполне достаточный бюджет для того, чтобы субсидировать рейсы «Аэрофлота» для своих жителей. Другие регионы Дальнего Востока такой бюджетообеспеченностью похвалиться не могут, следовательно, вряд ли смогут субсидировать полёты государственной компании «Аэрофлот».

Непомерно дорогими для дальневосточников перелёты в столицу России и внутри своих регионов делает коррупция в аэропортовом хозяйстве. Из-за огромного числа «посредников» цена тонны топлива от завода — изготовителя до бака самолёта растёт многократно, стоимость аэропортового обслуживания в воздушных гаванях ДФО в сотни раз превышает стоимость аналогичных услуг в крупнейших аэропортах мира.